Rencontre et dédicace avec Magali Dubreuil Bourguet (Mag.B.), Leclerc Concarneau, Concarneau

Rencontre et dédicace avec Magali Dubreuil Bourguet (Mag.B.) Samedi 2 mai, 15h00 Leclerc Concarneau Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-02T15:00:00+02:00 – 2026-05-02T18:00:00+02:00

Fin : 2026-05-02T15:00:00+02:00 – 2026-05-02T18:00:00+02:00

Magali Dubreuil Bourguet (Mag.B.Auteur), autrice inspirée et inspirante se lance dans un nouveau défi engagé, celui de marcher 2000km en Bretagne sur le sentier des douaniers afin de présenter son nouveau roman « Benvenuti Ghjulia » (dont le sujet est la rémission) tout en participant à soutenir la recherche contre le cancer.

Deux manières de soutenir l’auteur, sa marche et sa cause :

en participant à la cagnotte sur le site de la ligue : https://collecter.ligue-cancer.net/fundraisers/magali-dubreuil

en achetant et en se faisant dédicacer ses romans lors de sa venue (10% seront pour la recherche) ou en ligne sur son site pendant cette période :

https://mag-b-auteur.sumupstore.com/product/benvenuti-ghjulia-prevente-edition-prevue-debut-janvier-2026

Magali va essayer de participer à un maximum de rencontres littéraires au cours du GR (environ 80 pour 91 jours de marche en continu). Elle cheminera le matin et présentera son parcours et ses romans l’après-midi.

L’autrice a déjà écrit 16 autres ouvrages ainsi que deux recueils, ses écrits sont toujours tournés vers l’humain, les relations humaines, la résilience et les chemins de vie. Elle fait vivre à ses lecteurs de belles émotions souvent nourries par les voyages, l’art et la spiritualité.

Elle présentera aussi trois autres de ses romans :

Skye, un prénom, une île, une légende (une quête mystérieuse en Écosse)

Leggera come una Piuma (grand prix du roman 2024 du salon du livre de Toulouse sous l’égérie de l’Académie des Jeux Floraux)

Se re-co-naître (satire humoristique et intrigante jusqu’à la dernière page !)

https://www.facebook.com/events/1152904523625778/

Leclerc Concarneau Rue de Quimper 29900 concarneau Concarneau 29900 Finistère Bretagne [{« link »: « https://collecter.ligue-cancer.net/fundraisers/magali-dubreuil »}, {« link »: « https://mag-b-auteur.sumupstore.com/product/benvenuti-ghjulia-prevente-edition-prevue-debut-janvier-2026 »}, {« link »: « https://www.facebook.com/events/1152904523625778/ »}] https://www.facebook.com/events/1152904523625778/ AVEN

Magali Dubreuil Bourguet (Mag.B.Auteur), autrice inspirée et inspirante se lance dans un nouveau défi engagé, celui de marcher 2000km en Bretagne sur