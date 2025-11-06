RENCONTRE ET DEDICACE AVEC MARIA CLAUDIA GALERA Joinville

RENCONTRE ET DEDICACE AVEC MARIA CLAUDIA GALERA

Médiathèque de Joinville

Maria Claudia Galera, auteure joinvilloise, présentera et dédicacera son livre L’épépineuse de groseilles à la plume d’oie .

Venez la rencontrer à la médiathèque de Joinville ! .

Médiathèque de Joinville Joinville 52300 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 94 33 06 biblio.joinville2@orange.fr

