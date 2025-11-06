Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

RENCONTRE ET DEDICACE AVEC MARIA CLAUDIA GALERA Joinville

RENCONTRE ET DEDICACE AVEC MARIA CLAUDIA GALERA

RENCONTRE ET DEDICACE AVEC MARIA CLAUDIA GALERA Joinville jeudi 6 novembre 2025.

RENCONTRE ET DEDICACE AVEC MARIA CLAUDIA GALERA

Médiathèque de Joinville Joinville Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-06
fin : 2025-11-06

Date(s) :
2025-11-06

Tout public
Maria Claudia Galera, auteure joinvilloise, présentera et dédicacera son livre L’épépineuse de groseilles à la plume d’oie .
Venez la rencontrer à la médiathèque de Joinville !   .

Médiathèque de Joinville Joinville 52300 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 94 33 04  biblio.joinville2@orange.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement RENCONTRE ET DEDICACE AVEC MARIA CLAUDIA GALERA Joinville a été mis à jour le 2025-10-15 par Antenne de Joinville