Rencontre et dédicace avec Mary Duplessy Librairie Gwalarn Lannion

Rencontre et dédicace avec Mary Duplessy

Librairie Gwalarn 15 rue des Chapeliers Lannion Côtes-d’Armor

Début : 2025-12-06 15:30:00

fin : 2025-12-06 17:30:00

La librairie Gwalarn a le plaisir de recevoir en dédicace l’autrice Mary Duplessy pour son roman auto-édité Et si la vie pouvait être belle ? (à partir de 15/16ans).

Amoureuse des émotions et des vivants, Mary Duplessy se plaît à leur donner vie dans ses romances. Elle prend plaisir à créer des liens entre ses personnages qui sont parfois des opposés. Elle aime emporter ses lecteurs dans ses aventures, leur faire ressentir ce qu’éprouvent ses personnages.

Ce roman se veut préventif, sans pour autant avoir un aspect scolaire ou éducatif. L’autrice y aborde des thèmes actuels auxquels des jeunes peuvent être confrontés un jour dans leur quotidien. Ses personnages sont des écorchés vifs que la vie n’a jusque-là pas épargnés. En effet, tout le monde peut se retrouver confronté à une de ces situations et cela à n’importe quel moment ! Son roman est un hymne à toutes les façons d’aimer la vie, de s’aimer soi et d’aimer l’amour sous toutes ses formes.

Moi ? C’est Bertie.

J’ai bientôt dix-huit ans et pas mal amochée par la vie, ballottée depuis ma plus tendre enfance. Tendre ? Nan, nan, on n’est pas les contes de fées là !

En vrai ? J’sais pas ce que j’attends de la vie. L’Amour ? L’amitié ? C’est quoi ?

J’vois dans les jolies comédies romantiques, mais tout !

Mon arrivée dans ce foyer en Bretagne, c’est un peu comme un reset sur mon passé.

Ici on a tous du mal à communiquer sans violence, mais notre route peut parfois croiser celle de certains qui éclairent notre chemin et changent notre rapport au monde. Alors si on ajoute à la recette un mec tellement à part et…

Pincez-moi, juste histoire d »y croire un peu, parce qu’une fenêtre pourrait peut-être s’ouvrir sur une nouvelle vie… .

Librairie Gwalarn 15 rue des Chapeliers Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 37 40 53

