Rencontre et dédicace avec Pascale Expilly Baz’Art des Mots Hauterives

Rencontre et dédicace avec Pascale Expilly

Baz’Art des Mots 1 place de la mairie Hauterives Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-14 19:00:00

fin : 2025-11-14

Date(s) :

2025-11-14

Rencontrez l’autrice Pascale Expilly à l’occasion de la sortie de son troisième roman policier Terribles vanités.

.

Baz’Art des Mots 1 place de la mairie Hauterives 26390 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 68 95 40 le.bazart.des.mots@orange.fr

English :

Meet author Pascale Expilly for the release of her third crime novel, Terribles vanités.

German :

Treffen Sie die Autorin Pascale Expilly anlässlich der Veröffentlichung ihres dritten Kriminalromans Terribles vanités.

Italiano :

Incontro con l’autrice Pascale Expilly in occasione del lancio del suo terzo romanzo poliziesco, Terribles vanités.

Espanol :

Conozca a la escritora Pascale Expilly en la presentación de su tercera novela policíaca, Terribles vanités.

L’événement Rencontre et dédicace avec Pascale Expilly Hauterives a été mis à jour le 2025-11-09 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche