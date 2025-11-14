Rencontre et dédicace avec Pascale Expilly Baz’Art des Mots Hauterives
Rencontre et dédicace avec Pascale Expilly
Baz’Art des Mots 1 place de la mairie Hauterives Drôme
Début : 2025-11-14 19:00:00
fin : 2025-11-14
2025-11-14
Rencontrez l’autrice Pascale Expilly à l’occasion de la sortie de son troisième roman policier Terribles vanités.
Baz’Art des Mots 1 place de la mairie Hauterives 26390 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 68 95 40 le.bazart.des.mots@orange.fr
English :
Meet author Pascale Expilly for the release of her third crime novel, Terribles vanités.
German :
Treffen Sie die Autorin Pascale Expilly anlässlich der Veröffentlichung ihres dritten Kriminalromans Terribles vanités.
Italiano :
Incontro con l’autrice Pascale Expilly in occasione del lancio del suo terzo romanzo poliziesco, Terribles vanités.
Espanol :
Conozca a la escritora Pascale Expilly en la presentación de su tercera novela policíaca, Terribles vanités.
