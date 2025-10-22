Rencontre et dédicace avec Raphaël Laforgue Haguenau

Rencontre et dédicace avec Raphaël Laforgue Haguenau mercredi 22 octobre 2025.

Rencontre et dédicace avec Raphaël Laforgue

4 impasse de l’oie Haguenau Bas-Rhin

Début : Mercredi 2025-10-22 18:00:00

fin : 2025-10-22 19:30:00

Date(s) :

2025-10-22

Rencontre et dédicace avec le romancier Raphaël Laforgue autour de son roman L’île de Clipperton .

4 impasse de l’oie Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 9 53 33 05 11 libraire@la-marge.fr

English :

Meeting and signing session with novelist Raphaël Laforgue to discuss his novel L’île de Clipperton .

German :

Treffen und Signierstunde mit dem Romanautor Raphaël Laforgue zu seinem Roman L’île de Clipperton .

Italiano :

Incontro e firma del libro con lo scrittore Raphaël Laforgue sul suo romanzo L’île de Clipperton .

Espanol :

Encuentro y firma de libros con el novelista Raphaël Laforgue sobre su novela L’île de Clipperton .

