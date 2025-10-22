Rencontre et dédicace avec Raphaël Laforgue Haguenau
Rencontre et dédicace avec Raphaël Laforgue Haguenau mercredi 22 octobre 2025.
Rencontre et dédicace avec Raphaël Laforgue
4 impasse de l’oie Haguenau Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2025-10-22 18:00:00
fin : 2025-10-22 19:30:00
Date(s) :
2025-10-22
Rencontre et dédicace avec le romancier Raphaël Laforgue autour de son roman L’île de Clipperton .
Rencontre et dédicace avec le romancier Raphaël Laforgue autour de son roman L’île de Clipperton . 0 .
4 impasse de l’oie Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 9 53 33 05 11 libraire@la-marge.fr
English :
Meeting and signing session with novelist Raphaël Laforgue to discuss his novel L’île de Clipperton .
German :
Treffen und Signierstunde mit dem Romanautor Raphaël Laforgue zu seinem Roman L’île de Clipperton .
Italiano :
Incontro e firma del libro con lo scrittore Raphaël Laforgue sul suo romanzo L’île de Clipperton .
Espanol :
Encuentro y firma de libros con el novelista Raphaël Laforgue sobre su novela L’île de Clipperton .
L’événement Rencontre et dédicace avec Raphaël Laforgue Haguenau a été mis à jour le 2025-10-14 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau