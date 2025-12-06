Rencontre et dédicace avec Sandrine Buisson Le Bourg La Chabanne
Rencontre et dédicace avec Sandrine Buisson Le Bourg La Chabanne vendredi 12 décembre 2025.
Rencontre et dédicace avec Sandrine Buisson
Le Bourg Auberge les Campanules La Chabanne Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-12
fin : 2025-12-12
Date(s) :
2025-12-12
Deux ecrivaines locales viendront dédicacer leur premier livre.
.
Le Bourg Auberge les Campanules La Chabanne 03250 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 56 43 96 maria.de-wys@orange.fr
English :
Two local authors will be signing their first books.
L’événement Rencontre et dédicace avec Sandrine Buisson La Chabanne a été mis à jour le 2025-12-04 par Vichy Destinations