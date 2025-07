Rencontre et dédicace avec SaToLou Fnac de Vichy Centre Commercial les Quatre Chemins Vichy

Rencontre et dédicace avec SaToLou

Fnac de Vichy
Centre Commercial les Quatre Chemins
Vichy

dimanche 6 juillet 2025

Fnac de Vichy Centre Commercial les Quatre Chemins 35 rue Lucas Vichy Allier

Début : 2025-07-06 14:30:00

fin : 2025-07-06 16:30:00

2025-07-06

La Fnac de Vichy a le plaisir de recevoir SaToLou en séance de dédicaces pour la sortie de son livre “Fleurs de Jasmin Étoilé”, le dimanche 6 juillet de 14h30 à 16h30.

Fnac de Vichy Centre Commercial les Quatre Chemins 35 rue Lucas Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 57 89 81 vendeur.livre.vichy@fnac.com

English :

Fnac Vichy is delighted to welcome SaToLou for a signing session to celebrate the release of her book Fleurs de Jasmin Étoilé, on Sunday July 6 from 2.30pm to 4.30pm.

German :

Der Fnac in Vichy freut sich, SaToLou am Sonntag, den 6. Juli von 14:30 bis 16:30 Uhr zu einer Signierstunde anlässlich der Veröffentlichung ihres Buches « Fleurs de Jasmin Étoilé » (Blumen des Sternenjasmins) begrüßen zu dürfen.

Italiano :

La Fnac Vichy è lieta di accogliere SaToLou per una sessione di autografi in occasione dell’uscita del suo libro Fleurs de Jasmin Étoilé, domenica 6 luglio dalle 14.30 alle 16.30.

Espanol :

Fnac Vichy se complace en recibir a SaToLou para una sesión de firmas con motivo de la publicación de su libro Fleurs de Jasmin Étoilé, el domingo 6 de julio de 14.30 a 16.30 h.

