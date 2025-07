Rencontre et dédicace avec Séverine Pinaux Paimpont

jeudi 7 août 2025

Rencontre et dédicace avec Séverine Pinaux

1 Place du Roi Saint-Judicaël Paimpont Ille-et-Vilaine

Début : 2025-08-07 14:00:00

fin : 2025-08-07

2025-08-07

Séverine Pineaux est une artiste peintre du figuratif fantastique. Son thème est l’hybridation, elle fusionne humains, arbres, plantes et animaux pour des représentations symbolistes évoquant la spiritualité , les préoccupations écologiques et les liens entre les êtres.

Elle se tient au crépuscule, entre la lumière du merveilleux et l’obscurité de l’étrange.

Séverine publie son travail dans des romans graphiques où les tableaux deviennent les acteurs de récits qui vont de la science-fiction à la Fantasy en passant par le Steam Punk et le romantisme noir (Ysambre Gothic Faërie La Nymphe, le Jeune homme et le Temps…) Elle figure parmi la réunion internationale d’artistes publiés par le jeu Sorcery TCG. Elle expose régulièrement en France et dans le reste du monde. Elle crée également des illustrations de chats fantaisistes qui lui permettent d’inviter l’humour tendre dans son univers. .

1 Place du Roi Saint-Judicaël Paimpont 35380 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 07 84 23

