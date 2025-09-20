Rencontre et dédicace avec Thierry Beinstingel Librairie Larcelet – L’attente L’oubli Saint-Dizier

Rencontre et dédicace avec Thierry Beinstingel Librairie Larcelet – L’attente L’oubli Saint-Dizier samedi 20 septembre 2025.

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T12:30:00

La librairie Larcelet accueille l’écrivain Thierry Beinstingel le samedi 20 septembre 2025, de 10h30 à 12h30, pour une rencontre conviviale autour d’un petit-déjeuner.

À cette occasion, il dédicacera son dernier roman, Père patrie, publié le 13 août 2025 aux Éditions Fayard, dans le cadre de la rentrée littéraire.

Thierry Beinstingel, auteur reconnu pour ses explorations du monde du travail et des tensions sociales, a reçu plusieurs prix littéraires, dont le Prix Eugène Dabit et le Prix Jean Amila-Meckert. Avec Père patrie, il livre un récit intense sur le pouvoir, les dilemmes moraux et les liens familiaux.

Un moment privilégié pour échanger avec l’auteur et découvrir son univers.

Librairie Larcelet – L’attente L’oubli 46 Av. de la République, 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est

