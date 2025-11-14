Rencontre et dédicace avec Vincent Message La Droguerie Saint-Malo

Rencontre et dédicace avec Vincent Message

La Droguerie 66 rue Georges Clemenceau Saint-Malo Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-14 18:00:00

fin : 2025-11-14

Date(s) :

2025-11-14

« La Folie Ocean » Ed.Seuil

Après Gaspard Koenig et Abel Quentin, nous sommes très heureux d’accueillir Vincent Message qui dans son dernier roman aborde un thème qui nous est cher la folie des hommes qui détruisent tranquillement notre environnement, à commencer par la mer.

Une question que Vincent Message traite sans manichéisme dans un somptueux roman, à hauteur de femmes et d’hommes, en doutant toujours et nous interrogeant encore et encore, tout en écrivant une magnifique déclaration d’amour à l’océan.

« Dans le décor de la Côte de Granit rose, sur fond de lutte entre écologistes et pêcheurs, de protection environnementale et de surpêche, c’est presque en thriller que se métamorphose le roman, très documenté, de Vincent Message » (Nathalie Crom, Télérama) .

La Droguerie 66 rue Georges Clemenceau Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 81 60 39

English : Rencontre et dédicace avec Vincent Message

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Rencontre et dédicace avec Vincent Message Saint-Malo a été mis à jour le 2025-09-12 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel