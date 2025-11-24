Rencontre et dédicace avec Witi Ihimaera (Rendez-vous océaniens) Corderie Royale Rochefort

Rencontre et dédicace avec Witi Ihimaera (Rendez-vous océaniens)

Corderie Royale Centre International de la Mer Rochefort Charente-Maritime

Début : 2025-11-24 18:00:00

fin : 2025-11-24 19:30:00

2025-11-24

Rencontre et dédicace avec l’auteur maori Witi Ihimaera pour son livre. Organisé par l’association Cinéma des Ailleurs, en présence de la traductrice de l’ouvrage, Mireille Vignol et de Christian Robert, à la tête de la maison d’édition Au Vent des Îles.

Corderie Royale Centre International de la Mer Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 87 01 90 contact@corderie-royale.com

English : Meet and greet with Witi Ihimaera

Meet and greet with Maori author Witi Ihimaera for his book. Organised by the Cinéma des Ailleurs association, in the presence of the book’s translator, Mireille Vignol, and Christian Robert, head of the publishing house Au Vent des Îles.

German : Treffen und Signierstunde mit Witi Ihimaera

Treffen und Signierstunde mit dem Maori-Autor Witi Ihimaera zu seinem Buch. Organisiert vom Verein Cinéma des Ailleurs, in Anwesenheit der Übersetzerin des Werks, Mireille Vignol, und Christian Robert, Leiter des Verlags Au Vent des Îles.

Italiano :

Incontro e firma del libro con l’autrice maori Witi Ihimaera. Organizzato dall’associazione Cinéma des Ailleurs, alla presenza della traduttrice del libro, Mireille Vignol, e di Christian Robert, direttore della casa editrice Au Vent des Îles.

Espanol :

Encuentro y firma de libros con el autor maorí Witi Ihimaera. Organizado por la asociación Cinéma des Ailleurs, en presencia de la traductora del libro, Mireille Vignol, y de Christian Robert, director de la editorial Au Vent des Îles.

