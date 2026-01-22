Rencontre et dédicace de Caroline Hussar Médiathèque de St Yorre Médiathèque de St Yorre Saint-Yorre

Rencontre et dédicace de Caroline Hussar Médiathèque de St Yorre

Médiathèque de St Yorre 9 rue de la République Saint-Yorre Allier

Début : 2026-02-07 10:00:00

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

Rencontre et dédicace avec l’auteur Auvergnate Caroline Hussar (Prix Jean Anglade 2023) avec la collaboration de la librairie Carnot de Vichy.

Médiathèque de St Yorre 9 rue de la République Saint-Yorre 03270 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 59 47 25 bm.saint-yorre@orange.fr

English :

Meeting and book signing with Auvergne author Caroline Hussar (Prix Jean Anglade 2023) in collaboration with Vichy’s Carnot bookshop.

