Rencontre et dédicace de Elisha Lowann à la Librairie Des Livres et Vous Librairie Des Livres et Vous Gourdon

Rencontre et dédicace de Elisha Lowann à la Librairie Des Livres et Vous

Librairie Des Livres et Vous 26 boulevard Mainiol Gourdon Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22 10:00:00

fin : 2025-11-22 12:30:00

Date(s) :

2025-11-22

Elisha Lowann, c’est un tourbillon de créativité, une plume caméléon et une autrice passionnée par les émotions brutes, les intrigues sombres… et les robes pin-up !

Venez découvrir son univers, entre ombre et lumière, larmes et éclats de rire

Elisha Lowann, c’est un tourbillon de créativité, une plume caméléon et une autrice passionnée par les émotions brutes, les intrigues sombres… et les robes pin-up !

Venez découvrir son univers, entre ombre et lumière, larmes et éclats de rire. Elisha Lowann vous promet des histoires intenses, sensibles, mordantes… et toujours surprenantes. .

Librairie Des Livres et Vous 26 boulevard Mainiol Gourdon 46300 Lot Occitanie +33 5 65 41 29 09 deslivresetvous.gourdon@gmail.com

English :

Elisha Lowann is a whirlwind of creativity, a chameleon-like pen and an author with a passion for raw emotion, dark intrigue? and pin-up dresses!

Come and discover her world of light and shadow, tears and laughter

German :

Elisha Lowann ist ein Wirbelwind der Kreativität, eine chamäleonartige Feder und eine Autorin, die sich für rohe Emotionen, düstere Intrigen und Pin-up-Kleider begeistern kann

Entdecken Sie ihre Welt zwischen Licht und Schatten, Tränen und Lachen

Italiano :

Elisha Lowann è un turbine di creatività, una penna camaleontica e un’autrice con una passione per le emozioni crude, gli intrighi oscuri e gli abiti da pin-up!

Venite a scoprire il suo mondo di luci e ombre, lacrime e risate

Espanol :

Elisha Lowann es un torbellino de creatividad, una pluma camaleónica y una autora apasionada por las emociones crudas, la intriga oscura… ¡y los vestidos de pin-up!

Venga a descubrir su mundo de luces y sombras, lágrimas y risas

L’événement Rencontre et dédicace de Elisha Lowann à la Librairie Des Livres et Vous Gourdon a été mis à jour le 2025-11-17 par OT Gourdon