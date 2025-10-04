Rencontre et Dédicace de Laëtitia Boyer pour son livre « Les pieds sur Terre, la tête dans les étoiles » Médiathèque Pierre Perrault Bourbon-Lancy

Rencontre et Dédicace de Laëtitia Boyer pour son livre « Les pieds sur Terre, la tête dans les étoiles » Médiathèque Pierre Perrault Bourbon-Lancy samedi 4 octobre 2025.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T15:30:00 – 2025-10-04T18:00:00

Laëtitia Boyer nous rendre visite pour une rencontre et dédicace à l’occasion de la sortie de son dernier live « Les pieds sur Terre, la tête dans les étoiles » : un récit personnel sur la force du lien humain et le courage de vivre après un drame.

Médiathèque Pierre Perrault 36 rue du Sénateur Turlier 71140 BOURBON-LANCY Bourbon-Lancy 71140 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 03 82 89 09 40 https://bourbon-lancy.bibenligne.fr/

Mairie de Bourbon Lancy Service communication