Rencontre et dédicace de Simon Thuault (Égyptologue) MuséAl Alba-la-Romaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:30:00+ – 2025-09-20T16:+

Fin : 2025-09-20T14:30:00+ – 2025-09-20T16:+

Simon Thuault sera présent à MuséAl pour un moment d’échanges et de dédicaces de son ouvrage Le déchiffrement des hiéroglyphes : Une aventure millénaire ainsi que son livre pour enfants illustré Lumière sur… : L’Égypte antique.

MuséAl 99 Route de Viviers, 07400 Alba-la-Romaine, France Alba-la-Romaine 07400 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes 0475524515 https://www.museal.ardeche.fr MuséAl s’élève à proximité immédiate des vestiges de la capitale antique Alba Helviorum. Le musée conserve une statue tronquée dont la taille d’origine dépassait 2 mètres. Il conserve également quelques belles mosaïques et objets relatifs à l’artisanat gallo-romain.

