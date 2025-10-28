Rencontre et dédicace de Thierry Briard, émission Nu et Culotté Villedieu-Les-Poêles-Rouffigny 50800 (France) Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Villedieu-Les-Poêles-Rouffigny 50800 (France) 2 Rue Du Pont Chignon

Début : 2025-10-28 10:00:00

fin : 2025-10-28 13:30:00

2025-10-28

Rencontre avec Thierry Briard, autour de son livre “La vie est un cadeau”.

Thierry, cadre supérieur au parcours tout tracé, rencontre un jour deux hommes qui vont bouleverser sa vie.

Venus de nulle part, il s’agit ni plus ni moins de Nans et Mouts, de la célèbre émission “Nus et Culottés”.

Il décide de les accompagner jusqu’à Londres et vit une expérience unique…

Son livre est un poignant témoignage d’un changement de

vie vers le bonheur et le partage. .

+33 2 33 51 68 69 laminoterie50800@outlook.fr

