Rencontre et dédicace Ervy-le-Châtel

Samedi 15 novembre ERVY-LE-CHATEL Rencontre et dédicace. De 10h30 à 12h à la médiathèque Thibaud de Champagne à Ervy-le-Châtel.

Michel Ployé pour son roman Tristesse Infinie .

Tristesse infinie est le récit d’une histoire vraie qui se déroule à partir de la déclaration de guerre de la France à l’Allemagne, le 3 septembre 1939, et jusqu’à la signature d’un armistice en juin 1940. C’est aussi la vie d’une famille auboise désarticulée par des événements familiaux extrêmes, dans un contexte national peu commun.

L’auteur raconte, dans le détail, les faits et gestes de Maurice, simple soldat mobilisé sur la ligne Maginot et de Cécile son épouse qui donne naissance à son deuxième fils avant de vivre la grave maladie de son aîné Jean-Marie quelques semaines plus tard.

Le récit montre également l’état d’esprit des Français et son évolution depuis la déclaration de guerre, la bataille de France, la débâcle, l’armistice et la prise de pouvoir de Pétain.

Une histoire riche, passionnante et haletante mettant en présence la vie de gens ordinaires confrontés à des difficultés peu communes au cours d’une période décisive pour le pays.

L’auteur, Michel Ployé, est issu d’une famille Auboise de 7 enfants. Il est né en 1948. Il fit une carrière de cadre dirigeant au sein de groupes français et danois de transit, transport international et logistique, particulièrement en région parisienne. Il profite de sa retraite pour écrire…

Entrée libre

Contact +33 (0)3 25 81 64 32 ou mediatheque.thibaud.de.champagne@wanadoo.fr .

4 rue Louis Pasteur Ervy-le-Châtel 10130 Aube Grand Est

