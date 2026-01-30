Rencontre et dédicace Loches

Rencontre et dédicace

12 Rue de la République Loches Indre-et-Loire

Gratuit

Début : 2026-05-22 18:00:00
fin : 2026-05-22 20:00:00

2026-05-22

A l’occasion de la sortie de son nouveau roman Hors Champ, Marie-Hélène Lafon sera présente pour une rencontre avec les lecteurs suivie d’une séance de dédicace.
12 Rue de la République Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 59 28 49  libloiseaubleu@gmail.com

English :

To mark the release of her new novel Hors Champ, Marie-Hélène Lafon will be on hand to meet readers, followed by a book signing.

