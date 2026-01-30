Rencontre et dédicace Loches
Rencontre et dédicace Loches vendredi 22 mai 2026.
Rencontre et dédicace
12 Rue de la République Loches Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 18:00:00
fin : 2026-05-22 20:00:00
Date(s) :
2026-05-22
A l’occasion de la sortie de son nouveau roman Hors Champ, Marie-Hélène Lafon sera présente pour une rencontre avec les lecteurs suivie d’une séance de dédicace.
A l’occasion de la sortie de son nouveau roman Hors Champ, Marie-Hélène Lafon sera présente pour une rencontre avec les lecteurs suivie d’une séance de dédicace. .
12 Rue de la République Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 59 28 49 libloiseaubleu@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
To mark the release of her new novel Hors Champ, Marie-Hélène Lafon will be on hand to meet readers, followed by a book signing.
L’événement Rencontre et dédicace Loches a été mis à jour le 2026-03-09 par Loches Touraine Châteaux de la Loire