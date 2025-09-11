Rencontre et dédicace Marie Charrel Thionville

Rencontre et dédicace Marie Charrel Thionville jeudi 11 septembre 2025.

Rencontre et dédicace Marie Charrel

46 rue de Paris Thionville Moselle

Jeudi 2025-09-11 18:00:00

2025-09-11 20:00:00

La rentrée littéraire va arriver tout doucement sur nos étagères et nous attendons avec impatience de vous faire découvrir le nouveau roman d’une autrice que nous aimons beaucoup ici ! Vous connaissez sûrement Marie Charrel et ses « (Les) Mangeurs de Nuit » mais elle a plus d’une corde à son arc d’autrice (citons, entre autres, son essai « Qui a peur des vieilles ? » ou son roman imaginant la rencontre entre Joan Baez et Lana Del Rey).

Nous vous convions à une rencontre pour parler avec Marie Charrel de « Nous sommes faits d’orage », vous viendrez ?

A propos de son dernier roman

« A la mort de sa mère, Sarah se voit remettre pour tout héritage les clés d’une bicoque aux confins du monde, et une consigne Trouve Elora. Direction l’Albanie, où elle découvre un village oublié, niché au cœur d’une montagne sauvage.

Sur place, les locaux sont formels Elora est morte il y a bien longtemps.

Trois décennies plus tôt, alors que le régime despotique d’Enver Hoxha étend son joug jusque dans les campagnes, Elora et son ami Agon se font une promesse tant qu’ils seront ensemble, tout ira bien. Mais alors que l’adolescente n’aspire qu’à mener une vie sans entraves, sa mère la gronde ; et si les hommes, eux, sont libres, ils ont également l’obligation d’appliquer la vengeance du sang. Elora enrage à quoi bon être la fille de feu, comme les villageois l’appellent, si c’est pour vivre prisonnière ?

De Tirana aux fjords islandais, Marie Charrel dresse une fresque lumineuse servie par un imaginaire éblouissant, où s’entremêlent résistance, ôde à la nature et pouvoir des mots. « Tout public

46 rue de Paris Thionville 57100 Moselle Grand Est

English :

The new literary season is about to hit our shelves, and we can’t wait to introduce you to a new novel by one of our favorite authors! You’re probably familiar with Marie Charrel and her « (Les) Mangeurs de Nuit », but she has more than one string to her bow as an author (including her essay « Qui a peur des vieilles? » and her novel imagining the meeting between Joan Baez and Lana Del Rey).

We’d like to invite you to meet Marie Charrel and talk about « Nous sommes faits d’orage » (We are made of storm)

About her latest novel:

« When her mother dies, Sarah’s only inheritance is the keys to a shack on the edge of the world, and one instruction: « Find Elora. » She heads for Albania, where she discovers a forgotten village nestled in the heart of a wild mountain.

The locals are adamant: Elora died a long time ago.

Three decades earlier, as Enver Hoxha?s despotic regime extended its yoke to the countryside, Elora and her friend Agon made a promise to each other: as long as they were together, all would be well. But while the teenager longs for an unfettered life, her mother scolds her; and while men are free, they are also obliged to take blood vengeance. Elora is enraged: what’s the point of being the daughter of fire, as the villagers call her, if she has to live as a prisoner?

From Tirana to the Icelandic fjords, Marie Charrel paints a luminous fresco, served by a dazzling imagination, where resistance, an ode to nature and the power of words intertwine. »

German :

Der literarische Herbst wird ganz langsam in unseren Regalen ankommen und wir freuen uns schon darauf, Ihnen den neuen Roman einer Autorin vorzustellen, die wir hier sehr mögen! Sie kennen Marie Charrel sicher mit ihren « (Les) Mangeurs de Nuit », aber als Autorin hat sie noch mehr zu bieten (zu nennen sind u. a. ihr Essay « Qui a peur des vieilles? » oder ihr Roman, in dem sie sich das Treffen zwischen Joan Baez und Lana Del Rey vorstellt).

Wir laden Sie zu einem Treffen ein, um mit Marie Charrel über « Nous sommes faits d’orage » zu sprechen, werden Sie kommen?

Über ihren neuesten Roman

« Nach dem Tod ihrer Mutter erhält Sarah als Erbe die Schlüssel zu einer Hütte am Rande der Welt und eine Anweisung: « Finde Elora » Sie reist nach Albanien, wo sie ein vergessenes Dorf inmitten einer wilden Berglandschaft entdeckt.

Die Einheimischen sind sich sicher, dass Elora schon vor langer Zeit gestorben ist.

Drei Jahrzehnte zuvor, als das despotische Regime von Enver Hoxha sein Joch auch auf dem Land ausbreitete, gaben sich Elora und ihr Freund Agon ein Versprechen: Solange sie zusammen sind, wird alles gut werden. Doch als sie sich nach einem Leben ohne Hindernisse sehnt, schimpft ihre Mutter mit ihr, dass die Männer zwar frei sind, aber auch die Blutrache vollziehen müssen. Elora ist wütend: Was nützt es, die Tochter des Feuers, wie sie von den Dorfbewohnern genannt wird, zu sein, wenn sie als Gefangene leben muss?

Von Tirana bis zu den isländischen Fjorden entwirft Marie Charrel eine leuchtende Freske, die von einer blendenden Fantasie geprägt ist und in der Widerstand, eine Ode an die Natur und die Macht der Worte miteinander verschmelzen. »

Italiano :

La nuova stagione letteraria arriverà lentamente sui nostri scaffali, e non vediamo l’ora di presentarvi il nuovo romanzo di un’autrice che ci piace molto! Probabilmente conoscete Marie Charrel e il suo « (Les) Mangeurs de Nuit », ma l’autrice ha più di un filo conduttore al suo arco (tra cui il saggio « Qui a peur des vieilles? » e il romanzo che immagina l’incontro tra Joan Baez e Lana Del Rey).

Vi invitiamo a incontrare Marie Charrel e a parlare di « Nous sommes faits d’orage ». Verrete con noi?

A proposito del suo ultimo romanzo:

« Quando sua madre muore, l’unica eredità di Sarah sono le chiavi di una baracca ai confini del mondo e una serie di istruzioni: « Trova Elora » Si dirige verso l’Albania, dove scopre un villaggio dimenticato incastonato nel cuore di una montagna selvaggia.

Sul posto, la gente del posto è formale: Elora è morta molto tempo fa.

Tre decenni prima, mentre il regime dispotico di Enver Hoxha estendeva il suo giogo alle campagne, Elora e il suo amico Agon si erano fatti una promessa: finché fossero stati insieme, tutto sarebbe andato bene. Ma mentre l’adolescente desidera condurre una vita libera, la madre la rimprovera. E mentre gli uomini sono liberi, sono anche obbligati a compiere una vendetta di sangue. Elora è furiosa: che senso ha essere la figlia del fuoco, come la chiamano gli abitanti del villaggio, se deve vivere come una prigioniera?

Da Tirana ai fiordi islandesi, Marie Charrel dipinge un affresco luminoso servito da un’immaginazione folgorante, dove si intrecciano resistenza, inno alla natura e potere delle parole. »

Espanol :

La nueva temporada literaria llegará poco a poco a nuestras estanterías, ¡y estamos impacientes por presentarle la nueva novela de una autora que nos gusta mucho aquí! Probablemente conozca a Marie Charrel y su « (Les) Mangeurs de Nuit », pero ella tiene más de una cuerda en su arco como autora (incluyendo su ensayo « Qui a peur des vieilles? » y su novela que imagina el encuentro entre Joan Baez y Lana Del Rey).

Le invitamos a conocer a Marie Charrel y a hablar de « Nous sommes faits d’orage », ¿nos acompaña?

Sobre su última novela:

« Cuando su madre muere, la única herencia de Sarah son las llaves de una cabaña en el fin del mundo y unas instrucciones: « Encuentra a Elora » Se dirige a Albania, donde descubre un pueblo olvidado enclavado en el corazón de una montaña salvaje.

En el lugar, los lugareños son formales: Elora murió hace mucho tiempo.

Tres décadas antes, mientras el régimen despótico de Enver Hoxha extendía su yugo al campo, Elora y su amigo Agon se hicieron una promesa: mientras estuvieran juntos, todo iría bien. Pero mientras la adolescente anhela llevar una vida sin trabas, su madre la regaña. Y aunque los hombres son libres, también están obligados a vengarse con sangre. Elora está furiosa: ¿de qué sirve ser la hija del fuego, como la llaman los aldeanos, si tiene que vivir como una prisionera?

De Tirana a los fiordos islandeses, Marie Charrel pinta un fresco luminoso servido por una imaginación deslumbrante, donde se entrecruzan la resistencia, una oda a la naturaleza y el poder de las palabras. »

