Rencontre et dédicace Max Stein – Carentan-les-Marais, 6 juin 2025 14:00, Carentan-les-Marais.

Manche

Rencontre et dédicace Max Stein Parc d’Activités de la Fourchette Carentan-les-Marais Manche

Début : 2025-06-06 14:00:00

fin : 2025-06-06 18:00:00

2025-06-06

14h 15h Rencontre avec Max Stein sur le thème Les blindés allemands en Normandie, inclus dans l’entrée du musée.

15h 17h Dédicace Max Stein et son livre Tigre de Saumur, la résurrection du fauve, gratuit.

Parc d’Activités de la Fourchette

Carentan-les-Marais 50500 Manche Normandie +33 2 33 71 74 94

English : Rencontre et dédicace Max Stein

2pm 3pm: Meeting with Max Stein on the theme of German armor in Normandy, included in museum admission.

3pm 5pm: Book signing ? Max Stein and his book: Tigre de Saumur, la résurrection du fauve, free.

German :

14h 15h: Treffen mit Max Stein zum Thema: Die deutschen Panzer in der Normandie, im Museumseintritt inbegriffen.

15h 17h: Signierstunde ? Max Stein und sein Buch: Tigre de Saumur, la résurrection du fauve (Tiger von Saumur, die Wiederauferstehung des Raubtiers), kostenlos.

Italiano :

14.00 15.00: Incontro con Max Stein sul tema dei veicoli corazzati tedeschi in Normandia, incluso nell’ingresso al museo.

15.00 17.00: Firma del libro? Max Stein e il suo libro: Tigre de Saumur, la résurrection du fauve, gratuito.

Espanol :

14:00 15:00: Encuentro con Max Stein sobre el tema de los blindados alemanes en Normandía, incluido en la entrada al museo.

15.00 17.00 h: Firma de libros ? Max Stein y su libro: Tigre de Saumur, la résurrection du fauve, gratuita.

