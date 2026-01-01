Rencontre et dédicace Plus jamais froid L’histoire d’Irène Hajos, une survivante d’Auschwitz Librairie A la page Vichy
Rencontre et dédicace Plus jamais froid L’histoire d’Irène Hajos, une survivante d’Auschwitz Librairie A la page Vichy samedi 31 janvier 2026.
Rencontre et dédicace Plus jamais froid L’histoire d’Irène Hajos, une survivante d’Auschwitz
Librairie A la page 5 Rue Sornin Vichy Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-31 14:00:00
fin : 2026-01-31
Date(s) :
2026-01-31
Rencontre-dédicace autour du témoignage d’Irène Hajos, née en Hongrie en 1922 et déportée à Auschwitz en 1944. Survivante des camps, elle a témoigné après cinquante ans de silence. Un récit humain sur la déportation et la reconstruction.
.
Librairie A la page 5 Rue Sornin Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 17 17 mairie@ville-vichy.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Meeting and book signing based on the testimony of Irène Hajos, born in Hungary in 1922 and deported to Auschwitz in 1944. A survivor of the camps, she has given her testimony after fifty years of silence. A human account of deportation and reconstruction.
L’événement Rencontre et dédicace Plus jamais froid L’histoire d’Irène Hajos, une survivante d’Auschwitz Vichy a été mis à jour le 2026-01-12 par Vichy Destinations