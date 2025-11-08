Rencontre et dédicace Séverine Cressan Café librairie De l’encre à l’écran Guilvinec

Rencontre et dédicace Séverine Cressan

Café librairie De l’encre à l’écran 1 Rue Jean Baudry Guilvinec Finistère

Début : 2025-11-08 11:00:00

fin : 2025-11-08 12:00:00

Dans ce village, c’est du corps des femmes qu’on tire l’argent qui fait vivre les familles. Car ici, on vend une denrée précieuse le lait maternel. Sylvaine, son garçon à peine sevré, accueille chez elle une petite de la ville . Mais une nuit, en pleine forêt, elle découvre un bébé abandonné et, à ses côtés, un carnet qui raconte son histoire. Elle recueille ce nourrisson avec lequel elle tisse immédiatement un lien fusionnel. (DALVA 21,50€ 272p)

L’écriture parvient à faire émerger un véritable imaginaire mystique. Un roman sur la sororité et la transmission, prompt à enchanter le lecteur. Juliette Heinzlef LE MONDE.

Venez rencontrer l’autrice et découvrir son premier roman.

Gratuit sur réservation. Inscription sur le site de la librairie. .

