Rencontre et dédicace Sophie Tal Men à la librairie Librairie Le Temps,de Vivre Le Faouët

Rencontre et dédicace Sophie Tal Men à la librairie Librairie Le Temps,de Vivre Le Faouët mercredi 10 septembre 2025.

Rencontre et dédicace Sophie Tal Men à la librairie

Librairie Le Temps,de Vivre 23 Rue du Soleil Le Faouët Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-10 18:00:00

fin : 2025-09-10 20:00:00

Date(s) :

2025-09-10

Sophie Tal Men, l’autrice aux multiples succès, viendra à la rencontre de ses lecteurs et lectrices à la librairie. L’occasion de faire connaissance avec cette figure de la littérature française qui parle si bien du quotidien, de ses petites aventures… Entrée libre. .

Librairie Le Temps,de Vivre 23 Rue du Soleil Le Faouët 56320 Morbihan Bretagne +33 2 97 34 24 39

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Rencontre et dédicace Sophie Tal Men à la librairie Le Faouët a été mis à jour le 2025-09-08 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan