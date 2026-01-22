Rencontre et dédicaces Librairie Douce Utopie Auros

Rencontre et dédicaces Librairie Douce Utopie Auros samedi 31 janvier 2026.

Librairie Douce Utopie 47 rue Cazemajou Auros Gironde

Gratuit

Début : 2026-01-31
2026-01-31

Rencontre avec Valérie CAPELLE, autrice de plusieurs ouvrages
Librairie Douce Utopie 47 rue Cazemajou Auros 33124 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 51 54 70  contact@douceutopie.fr

