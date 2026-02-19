Rencontre et dédicaces Librairie Douce Utopie Auros
Rencontre et dédicaces Librairie Douce Utopie Auros samedi 28 février 2026.
Rencontre et dédicaces
Librairie Douce Utopie 47 rue Cazemajou Auros Gironde
Gratuit
Début : 2026-02-28
fin : 2026-02-28
Date(s) :
2026-02-28
Rencontre et dédicaces avec Sandrine GIBert, auteur, de: la Maison des Hirondelles et l’ange Blanc. .
Librairie Douce Utopie 47 rue Cazemajou Auros 33124 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 51 54 70 contact@douceutopie.fr
L’événement Rencontre et dédicaces Auros a été mis à jour le 2026-02-16 par OT de l’Entre-deux-Mers