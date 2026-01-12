Rencontre et dédicaces avec 2 autrices d’ouvrages sur Montautre Fromental

Rencontre et dédicaces avec 2 autrices d’ouvrages sur Montautre

Le château de Montautre a le plaisir d’accueillir une séance de dédicaces autour de deux ouvrages consacrés à l’histoire et au patrimoine, en présence de leurs autrices. Martine Janicot Demaison avec La dame de Montautre et Marie-Christine Besset-Sinais avec Châteaux et grandes demeures de la Haute-Vienne . .

1 Montautre Fromental 87250 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 53 00 45 serge.lacaze@wanadoo.fr

