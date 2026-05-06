Rencontre et dédicaces avec Alain Emery Médiathèque municipale Le Blé en Herbe Erquy

Erquy

Rencontre et dédicaces avec Alain Emery

Médiathèque municipale Le Blé en Herbe 1 Rue Guérinet Erquy Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 18:00:00

fin : 2026-08-13

Date(s) :

2026-08-13

L’auteur viendra nous parler de son dernier livre : Le vieux a tué cette nuit-là, paru aux éditions du Sonneur au printemps dernier. Dans ce récit à la lisière du roman noir, Alain Emery mène l’enquête et remonte le fil de l’histoire cabossée d’un père et de son fils. Un texte entre désillusion et élan, dont la langue donne une force implacable à l’interrogation fondamentale qui le traverse l’heure de la réconciliation peut-elle sonner ? .

Médiathèque municipale Le Blé en Herbe 1 Rue Guérinet Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 72 14 24

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L’événement Rencontre et dédicaces avec Alain Emery Erquy a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor