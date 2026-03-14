Rencontre et dédicaces avec Bernard Franzon Librairie Douce Utopie Auros

Rencontre et dédicaces avec Bernard Franzon

Librairie Douce Utopie 47 rue Cazemajou Auros Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

Rencontre et dédicaces gratuites avec Bernard Franzon à l’occasion de la sortie de son 3ème recueil de poésie. .

Librairie Douce Utopie 47 rue Cazemajou Auros 33124 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 51 54 70 contact@douceutopie.fr

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English : Rencontre et dédicaces avec Bernard Franzon

L’événement Rencontre et dédicaces avec Bernard Franzon Auros a été mis à jour le 2026-03-10 par OT de l’Entre-deux-Mers