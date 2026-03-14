Rencontre et dédicaces avec Bernard Franzon Librairie Douce Utopie Auros
Rencontre et dédicaces avec Bernard Franzon Librairie Douce Utopie Auros samedi 21 mars 2026.
Rencontre et dédicaces avec Bernard Franzon
Librairie Douce Utopie 47 rue Cazemajou Auros Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-21
fin : 2026-03-21
Date(s) :
2026-03-21
Rencontre et dédicaces gratuites avec Bernard Franzon à l’occasion de la sortie de son 3ème recueil de poésie. .
Librairie Douce Utopie 47 rue Cazemajou Auros 33124 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 51 54 70 contact@douceutopie.fr
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English : Rencontre et dédicaces avec Bernard Franzon
L’événement Rencontre et dédicaces avec Bernard Franzon Auros a été mis à jour le 2026-03-10 par OT de l’Entre-deux-Mers