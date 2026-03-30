RENCONTRE ET DEDICACES AVEC BORIS GOLZIO La Vigie Mayenne

RENCONTRE ET DEDICACES AVEC BORIS GOLZIO

La Vigie 23 Rue Ambroise de Loré Mayenne Mayenne

Tarif : 3 – 3 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-09 18:30:00

fin : 2026-04-09

Date(s) :

2026-04-09

Rencontre-dédicace avec Boris Golzio, auteur de la BD Lili toujours debout jusqu’au bout .

Auteur de bande dessinée et illustrateur, Boris Golzio publie en 2019 Chroniques de Francine R., résistante et déportée dans la collection 1000 feuilles des éditions Glénat. Cet ouvrage met en images son entretien avec Francine, résistante. Le 1er avril 2026, Boris Golzio publie une nouvelle BD Lili toujours debout, jusqu’au bout ! qui retrace le parcours de Lili Leignel, déportée à l’âge de 11 ans à Ravensbrück et marraine de la Vigie-Mémorial des Déportés de la Mayenne.

Rencontre organisée par la Vigie-Mémorial et la Librairie du Marais suivie d’une vente et dédicaces de la BD. .

La Vigie 23 Rue Ambroise de Loré Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 08 87 35

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English :

Book signing with Boris Golzio, author of the comic strip Lili toujours debout jusqu’au bout .

L’événement RENCONTRE ET DEDICACES AVEC BORIS GOLZIO Mayenne a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme Mayenne Co