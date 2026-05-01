Rencontre et Dédicaces avec Caroline Courtois Bibliothèque de Bruch Bruch

Bruch

Rencontre et Dédicaces avec Caroline Courtois

Bibliothèque de Bruch 169, route de l’Albret Bruch Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-21 20:00:00

fin : 2026-05-21 21:00:00

Date(s) :

2026-05-21

La Bibliothèque de Bruch vous invite à une rencontre suivie d’une séance de dédicace avec l’autrice Caroline Courtois, le jeudi 21 mai à 20h.

Venez échanger autour de son univers littéraire et découvrir la série Mystères & Boule de Cristal, à travers un moment convivial placé sous le signe de la lecture et du partage. Une belle occasion de rencontrer une autrice passionnée, d’en apprendre davantage sur son travail d’écriture et de repartir avec un ouvrage dédicacé. .

Bibliothèque de Bruch 169, route de l’Albret Bruch 47130 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 98 88 90 bibliotheque.bruch@orange.fr

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English :

L’événement Rencontre et Dédicaces avec Caroline Courtois Bruch a été mis à jour le 2026-05-16 par OT de l’Albret