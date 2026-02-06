Rencontre et dédicaces avec Cécile Cabanac et Cécile Denjean Cambo-les-Bains

Rencontre et dédicaces avec Cécile Cabanac et Cécile Denjean

10 Allées Anne de Neubourg Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-02-19

fin : 2026-02-19

Moment d’échange avec Cécile Cabanac et Céline Denjean, deux grandes voix du polar français, autour de leurs dernières parutions, Poussière des morts et Déferlantes. Rencontre sur réservation obligatoire. Dédicaces en entrée libre à partir de 19h45. .

10 Allées Anne de Neubourg Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 08 35 48

