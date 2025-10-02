Rencontre et dédicaces avec Dimitri Tsekenis et Rosalie Stroesser Vaisseau Moebius Angoulême

Rencontre et dédicaces avec Dimitri Tsekenis et Rosalie Stroesser Vaisseau Moebius Angoulême jeudi 2 octobre 2025.

Rencontre et dédicaces avec Dimitri Tsekenis et Rosalie Stroesser

Début : 2025-10-02 18:00:00

fin : 2025-10-02

Date(s) :

2025-10-02

Rencontrez Dimitri Tsekenis et Rosalie Stroesser à l’occasion de la sortie de leurs deux bandes dessinées réalisées dans le cadre de résidences à la Maison des auteurs.



Sur réservation.

.

Vaisseau Moebius 121 Rue de Bordeaux Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 65 65

English :

Meet Dimitri Tsekenis and Rosalie Stroesser on the occasion of the release of their two comic strips created during residencies at the Maison des auteurs.



Reservations required.

German :

Treffen Sie Dimitri Tsekenis und Rosalie Stroesser anlässlich der Veröffentlichung ihrer beiden Comics, die im Rahmen von Residenzen im Maison des auteurs entstanden sind.



Nur mit Reservierung.

Italiano :

Incontro con Dimitri Tsekenis e Rosalie Stroesser in occasione del lancio dei loro due fumetti realizzati durante le residenze alla Maison des auteurs.



È necessaria la prenotazione.

Espanol :

Conozca a Dimitri Tsekenis y Rosalie Stroesser en la presentación de sus dos cómics producidos durante las residencias en la Maison des auteurs.



Es necesario reservar.

