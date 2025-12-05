Rencontre et dédicaces avec Emile Bravo Bibliothèque Claire Bretécher Paris

Rencontre et dédicaces avec Emile Bravo Bibliothèque Claire Bretécher Paris vendredi 5 décembre 2025.

Majoritairement reconnu pour ses séries jeunesse, qu’il continue de faire paraître, Bravo réalise de nombreuses illustrations pour la presse.

C’est en 2008 que son plus vaste projet voit le jour – créer son Spirou dans un contexte précédant la Seconde Guerre mondiale – grâce au « Le journal d’un ingénu », initialement pensé comme un one-shot. Cette aventure inédite du jeune groom recueille très vite les louanges de la critique et multiplie les récompenses : Prix des libraires, Prix Diagonale et Prix du meilleur album chez BDGest’Arts en 2008, Prix Essentiel à Angoulême, Prix « Le Peng » de la meilleure BD européenne en 2009, Prix littéraire jeunesse en 2010.

Fort de son succès, Émile Bravo se consacre depuis une décennie à la suite de cette histoire, immergeant Spirou dans les affres de l’Occupation. Quatre tomes composeront cette longue aventure de 300 pages intitulée « L’Espoir malgré tout ».

Venez rencontrer Emile Bravo, l’auteur de Spirou « l’espoir malgré tout », Les 7 Ours Nains ou encore Les épatantes aventures de Jules. Une séance de dédicaces est prévue en fin de rencontre.

Le vendredi 05 décembre 2025

de 18h00 à 20h00

gratuit Public jeunes. A partir de 7 ans.

Bibliothèque Claire Bretécher 11 rue de Lancry 75010 Paris

+33142032598 bibliotheque.claire-bretecher@paris.fr