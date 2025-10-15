Rencontre et dédicaces avec Stéphane Sénégas Chéméré Chaumes-en-Retz

Rencontre et dédicaces avec Stéphane Sénégas

Chéméré 10 avenue Arthus-Princé Chaumes-en-Retz Loire-Atlantique

Début : 2025-10-15 19:00:00

fin : 2025-10-15 19:00:00

Partez à la rencontre de Stéphane Sénégas pour découvrir l’envers du décor.

Auteur et illustrateur d’albums et de bandes dessinées jeunesse et adulte depuis plus de 20 ans, il parlera des différentes facettes de son métier et de ses livres.

Rendez-vous à la bibliothèque du Marque-Page de Chém

Pratique

une vente avec dédicaces clôturera la soirée en partenariat avec la librairie L’Embellie.

sur réservation via le lien billetweb ici

Chéméré 10 avenue Arthus-Princé Chaumes-en-Retz 44680 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 21 30 37 bibliotheques@chaumesenretz.fr

English :

Meet Stéphane Sénégas and find out what goes on behind the scenes.

Author and illustrator of children?s and adult albums and comics for over 20 years, he will talk about the different facets of his profession and his books.

Meet at the Marque-Page library in Chém

German :

Treffen Sie sich mit Stéphane Sénégas, um einen Blick hinter die Kulissen zu werfen.

Er ist seit über 20 Jahren Autor und Illustrator von Alben und Comics für Kinder und Erwachsene und wird über die verschiedenen Facetten seines Berufs und seiner Bücher sprechen.

Treffpunkt in der Bibliothek Marque-Page in Chém

Italiano :

Incontrate Stéphane Sénégas e scoprite cosa succede dietro le quinte.

Autore e illustratore di albi e fumetti per bambini e adulti da oltre 20 anni, parlerà dei diversi aspetti della sua professione e dei suoi libri.

Appuntamento alla biblioteca Marque-Page di Chém

Espanol :

Conozca a Stéphane Sénégas y descubra lo que ocurre entre bastidores.

Autor e ilustrador de álbumes y cómics infantiles y para adultos desde hace más de 20 años, nos hablará de las distintas facetas de su profesión y de sus libros.

Cita en la biblioteca Marque-Page de Chém

