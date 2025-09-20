Rencontre et dédicaces avec Sylvie Dolter Lichtenberg

rue des Cochers Lichtenberg Bas-Rhin

Début : Samedi 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-21 17:00:00

Rencontre et dédicaces avec Sylvie Dolter

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine au château de Lichtenberg, au programme rencontre avec l’auteur et présentation de son livre « Mystérieuse randonnée » et dédicaces.

rue des Cochers Lichtenberg 67340 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 89 98 72 chateaudelichtenberg@hanau-lapetitepierre.alsace

English :

Meeting and book signing with Sylvie Dolter

As part of the European Heritage Days at Château de Lichtenberg, the program includes a meeting with the author, presentation of her book « Mystérieuse randonnée » and book signing.

German :

Treffen und Signierstunde mit Sylvie Dolter

Im Rahmen der Europäischen Tage des Denkmals auf Burg Lichtenberg stehen auf dem Programm: Treffen mit der Autorin und Vorstellung ihres Buches « Mystérieuse randonnée » sowie Signierstunden.

Italiano :

Incontro e firma del libro con Sylvie Dolter

Nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio al Castello di Lichtenberg, il programma prevede un incontro con l’autrice, la presentazione del suo libro « Mystérieuse randonnée » e la firma del libro.

Espanol :

Encuentro y firma de libros con Sylvie Dolter

En el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio del Castillo de Lichtenberg, el programa incluye un encuentro con la autora, la presentación de su libro « Mystérieuse randonnée » y una firma de libros.

