Rencontre et dédicaces avec Thomas Vinau Souillac
Rencontre et dédicaces avec Thomas Vinau Souillac mercredi 15 avril 2026.
Rencontre et dédicaces avec Thomas Vinau
10 Rue de la Halle Souillac Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15 16:30:00
fin : 2026-04-15
Date(s) :
2026-04-15
Club lecture autour des œuvres de Thomas Vinau, poète, romancier et novelliste, animé par Michel Desprez, suivi d'une rencontre avec l'écrivain à 17h30, présent dans le Lot dans le cadre du prix Anne Ténès 2026
En partenariat avec
Tout public, verre de l'amitié offert avec la librairie Le Pont d'Oc
Club lecture autour des œuvres de Thomas Vinau, poète, romancier et novelliste, animé par Michel Desprez, suivi d'une rencontre avec l'écrivain à 17h30, présent dans le Lot dans le cadre du prix Anne Ténès 2026
En partenariat avec
Tout public, verre de l'amitié offert avec la librairie Le Pont d'Oc
.
10 Rue de la Halle Souillac 46200 Lot Occitanie +33 5 65 32 67 92
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Club lecture around the works of Thomas Vinau, poet, novelist and novelist, led by Michel Desprez, followed by a meeting with the writer at 5:30 pm, present in the Lot as part of the Anne Ténès 2026 prize
In partnership with
All public, welcome drink with the bookshop Le Pont d'Oc
L’événement Rencontre et dédicaces avec Thomas Vinau Souillac a été mis à jour le 2026-03-03 par OT Vallée de la Dordogne