Rencontre et dédicaces avec Thomas Vinau Souillac

Rencontre et dédicaces avec Thomas Vinau

10 Rue de la Halle Souillac Lot

Club lecture autour des œuvres de Thomas Vinau, poète, romancier et novelliste, animé par Michel Desprez, suivi d'une rencontre avec l'écrivain à 17h30, présent dans le Lot dans le cadre du prix Anne Ténès 2026

En partenariat avec

Tout public, verre de l'amitié offert avec la librairie Le Pont d'Oc

10 Rue de la Halle Souillac 46200 Lot Occitanie +33 5 65 32 67 92

English :

Club lecture around the works of Thomas Vinau, poet, novelist and novelist, led by Michel Desprez, followed by a meeting with the writer at 5:30 pm, present in the Lot as part of the Anne Ténès 2026 prize

In partnership with

All public, welcome drink with the bookshop Le Pont d'Oc

