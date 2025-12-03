Rencontre et dédicaces de Camille Tisserand Haguenau

Les classes venues visiter l’exposition des œuvres de Camille Tisserand vous présentent leur travail dans cette exposition, en présence de l’illustratrice qui pourra également vous dédicacer ces albums. Une occasion de la rencontrer ! En partenariat avec la librairie La Marge

24 rue du maire André Traband Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 90 68 10 mediatheque@agglo-haguenau.fr

The classes who visited the exhibition of Camille Tisserand’s work will present their work in this exhibition, in the presence of the illustrator, who will also be available to sign her albums. An opportunity to meet her! In partnership with La Marge bookshop

Die Klassen, die die Ausstellung der Werke von Camille Tisserand besucht haben, präsentieren ihre Arbeit in dieser Ausstellung in Anwesenheit der Illustratorin, die Ihnen auch die Möglichkeit bietet, diese Alben zu signieren. Eine Gelegenheit, sie zu treffen! In Zusammenarbeit mit der Buchhandlung La Marge

Le classi che hanno visitato la mostra di Camille Tisserand presenteranno i loro lavori in questa mostra, alla presenza dell’illustratrice, che firmerà anche i suoi album. È un’ottima occasione per incontrarla! In collaborazione con la libreria La Marge

Las clases que visitaron la exposición de la obra de Camille Tisserand presentarán sus trabajos en esta exposición, en presencia de la ilustradora, que también les firmará sus álbumes. ¡Es una gran oportunidad para conocerla! En colaboración con la librería La Marge

