Rencontre et dédicaces Laurent Hercouët Rue de l’Arguenon Corseul

Rencontre et dédicaces Laurent Hercouët

Rue de l’Arguenon Bibliothèque Corseul Côtes-d’Armor

Tarif :

Date :

Début : 2025-12-06 10:00:00

fin : 2025-12-06 12:00:00

Date(s) :

2025-12-06

Laurent Hercouët, auteur à Saint-Lunaire, vient d’écrire son 8 ème roman.

Après plusieurs polars ancrés sur la Côte d’Emeraude, ses deux derniers romans historiques vous plongeront dans l’abbaye de Léhon, ainsi que dans le Jerzual des tanneurs et des tisserands.

Vous embarquerez sur les pas de Jôzé pour une traversée épique qui vous conduira à Terre-Neuve.

Public ados/adultes .

