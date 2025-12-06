Rencontre et dédicaces Laurent Hercouët Rue de l’Arguenon Corseul
Rue de l’Arguenon Bibliothèque Corseul Côtes-d’Armor
Début : 2025-12-06 10:00:00
fin : 2025-12-06 12:00:00
2025-12-06
Laurent Hercouët, auteur à Saint-Lunaire, vient d’écrire son 8 ème roman.
Après plusieurs polars ancrés sur la Côte d’Emeraude, ses deux derniers romans historiques vous plongeront dans l’abbaye de Léhon, ainsi que dans le Jerzual des tanneurs et des tisserands.
Vous embarquerez sur les pas de Jôzé pour une traversée épique qui vous conduira à Terre-Neuve.
Public ados/adultes .
