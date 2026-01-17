[Rencontre et Dédicaces] Mark Williams Dieppe

[Rencontre et Dédicaces] Mark Williams

Début : 2026-03-28 10:00:00

fin : 2026-03-28 18:00:00

2026-03-28

Les fans de Harry Potter ont rendez-vous à Dieppe pour un événement magique !

La boutique Et Encore une Baguette accueille Mark Williams, l’inoubliable interprète d’Arthur Weasley, pour une journée de dédicaces exceptionnelle le samedi 28 mars, de 10h à 18h.

Tout au long de la journée, les participants pourront rencontrer l’acteur, repartir avec un autographe et un selfie, et vivre un moment unique dans l’univers de la saga culte.

Réservation

• Directement en boutique

• Ou en ligne https://www.billetweb.fr/dedicaces-mark-williams-arthur-weasley

Pour l’occasion, le passage Pauline Amblard sera fermé à la circulation et une surprise emblématique attend les visiteurs la mythique Ford Anglia d’Arthur Weasley sera exposée dans la rue !

⚠️ L’accès à la voiture et aux animations sera réservé exclusivement aux détenteurs d’un billet de dédicaces. .

