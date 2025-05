RENCONTRE ET DEDICACES – La Librairie du Marais Mayenne, 4 juin 2025 18:30, Mayenne.

Mayenne

RENCONTRE ET DEDICACES La Librairie du Marais 237 Rue Charles de Gaulle Mayenne Mayenne

Début : 2025-06-04 18:30:00

2025-06-04

La librairie le Marais à Mayenne vous propose de rencontrer des auteurs.

Venez rencontrer Caroline Brémaud, médecin urgentiste à l’hôpital de Laval .

La Librairie du Marais 237 Rue Charles de Gaulle

Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 04 10 12

English :

The Le Marais bookshop in Mayenne invites you to meet its authors.

German :

Die Buchhandlung le Marais in Mayenne bietet Ihnen die Möglichkeit, Autoren zu treffen.

Italiano :

La libreria Le Marais di Mayenne vi invita a incontrare alcuni dei suoi autori.

Espanol :

La librería Le Marais de Mayenne le invita a conocer a algunos de sus autores.

