RENCONTRE ET DEDICACES La Librairie du Marais Mayenne samedi 18 octobre 2025.

La Librairie du Marais 237 Rue Charles de Gaulle Mayenne Mayenne

Début : 2025-10-18 10:00:00

fin : 2025-10-18 13:00:00

2025-10-18

La librairie le Marais à Mayenne vous propose de rencontrer des auteurs.

Venez rencontrer Céline Duval à l’occasion de la sortie de son son livre L’étoile qui murmure encore . .

La Librairie du Marais 237 Rue Charles de Gaulle Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 04 10 12

English :

The Le Marais bookshop in Mayenne invites you to meet its authors.

German :

Die Buchhandlung le Marais in Mayenne bietet Ihnen die Möglichkeit, Autoren zu treffen.

Italiano :

La libreria Le Marais di Mayenne vi invita a incontrare alcuni dei suoi autori.

Espanol :

La librería Le Marais de Mayenne le invita a conocer a algunos de sus autores.

