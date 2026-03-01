Rencontre et dédicaces: Moon Li Sainte-Catherine-de-Fierbois

Rencontre et dédicaces: Moon Li

2026-03-27 16:30:00

Dans le cadre du Festival du Livre jeunesse du réseau des bibliothèques Touraine Vallée de l’Indre, venez rencontrer l’illustratrice Moon Li, et repartez avec un album dédicacé !

Après avoir grandi entourée de bande dessinée, Mathilde Landry alias Moon Li entre à l’école d’art d’Angoulême berceau créatif.

En 2016, la Maison de la BD lui ouvre ses portes, ainsi que le festival BD Boom de Blois. Elle peut ainsi concilier sa passion qu’elle voit comme un challenge, et son envie de partager en animant des ateliers. En 2020, elle illustre sa première BD Zoya sur un scénario de Pog. Quatre ans plus tard, elle signe l’album de Fantasy Ilenter, scénarisé par Anne Loyer. .

54 Rue Boucicault Sainte-Catherine-de-Fierbois 37800 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 87 42 39 97 livreauxtresors@orange.fr

Meet and signing session: Moon Li

As part of the Festival du Livre jeunesse organized by the Touraine Vallée de l’Indre library network, come and meet illustrator Moon Li, and leave with a signed album!

