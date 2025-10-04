Rencontre et dédicaces Violaine Vanoyeke à la Procure de Reims Librairie La Procure Largeron Reims
Librairie La Procure Largeron 13 Rue Carnot Reims Marne
Gratuit
Entrée libre
Début : 2025-10-04 14:30:00
fin : 2025-10-04 18:00:00
2025-10-04
Tout public
Rencontre et dédicaces Violaine Vanoyeke à la Procure de Reims le 4 octobre de 14h30 à 18h.
Elle signera Hatchepsout Reine et Pharaon, Meurtre aux jeux Olympiques, Les premiers jeux Olympiques, Fou, Nerfertiti. .
Librairie La Procure Largeron 13 Rue Carnot Reims 51100 Marne Grand Est
