Rencontre et démonstration autour de la tapisserie d’art Musée Royan

Rencontre et démonstration autour de la tapisserie d’art

Musée 31 avenue de Paris Royan Charente-Maritime

Début : Dimanche 2025-09-21

fin : 2025-09-21

2025-09-21

Avec Anne-Marie Cormier, professeure à l’Atelier des Arts Plastiques de Royan

Si la tapisserie d’art existe depuis des siècles, elle peut se renouveler, par les couleurs et les matières, la créativité étant sans limite…

Musée 31 avenue de Paris Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 38 85 96 musee@mairie-royan.fr

English :

With Anne-Marie Cormier, teacher at the Atelier des Arts Plastiques de Royan

Although tapestry has existed for centuries, it can be renewed in terms of colors and materials, as creativity knows no bounds?

German :

Mit Anne-Marie Cormier, Lehrerin am Atelier des Arts Plastiques in Royan

Wandteppiche gibt es schon seit Jahrhunderten, aber sie können immer wieder neu gestaltet werden

Italiano :

Con Anne-Marie Cormier, insegnante dell’Atelier des Arts Plastiques de Royan

L’arazzo d’arte esiste da secoli, ma può essere rinnovato nei colori e nei materiali, e la creatività non conosce limiti?

Espanol :

Con Anne-Marie Cormier, profesora del Atelier des Arts Plastiques de Royan

El tapiz artístico existe desde hace siglos, pero puede renovarse en cuanto a colores y materiales, y la creatividad no tiene límites..

L’événement Rencontre et démonstration autour de la tapisserie d’art Royan a été mis à jour le 2025-07-28 par Mairie de Royan