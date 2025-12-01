Rencontre et échange autour de Douarnenez Le Rosmeur Librairie de l’Angle Rouge Douarnenez

Rencontre et échange autour de Douarnenez Le Rosmeur

Librairie de l’Angle Rouge 9 Rue de l’Hôpital Douarnenez Finistère

Début : 2025-12-10 19:30:00

2025-12-10

Avec Elisabeth Pasquier, Alain Vilbrod et Didier Lecordier,

Douarnenez Le Rosmeur. Un port qui tourne le dos à sa ville ?

C’est l’histoire d’un port et de la menace de sa fermeture.

C’est l’histoire d’habitants attachés à leur port et prêts à se mobiliser pour défendre son accès. C’est le travail de trois sociologues qui l’ont arpenté pendant plus d’une année pour aller voir tout ça de plus près. Ils en ont appris plus qu’ils ne le pensaient et ils souhaitent désormais partager ce savoir.

Il est impératif de réserver: 02 22 12 99 28 , reservation@librairiedelanglerouge.com .

Librairie de l’Angle Rouge 9 Rue de l’Hôpital Douarnenez 29100 Finistère Bretagne +33 2 22 12 99 28

