Rencontre et échange avec un photographe Musée du Jouet Moirans-en-Montagne

Rencontre et échange avec un photographe

Musée du Jouet 5 Rue du Murgin Moirans-en-Montagne Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-20 10:30:00

fin : 2026-02-20 11:30:00

Date(s) :

2026-02-20

Rencontre et échanges avec le photographe Bespincloud de 10h30 -11h30 et 14h30-15h30 au Musée du Jouet de Moirans-en-Montagne.

A partir de 8 ans. .

Musée du Jouet 5 Rue du Murgin Moirans-en-Montagne 39260 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 42 38 64 reservation@musee-du-jouet.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Rencontre et échange avec un photographe

L’événement Rencontre et échange avec un photographe Moirans-en-Montagne a été mis à jour le 2026-02-05 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE