Rencontre et échanges autour de l'exposition « 40 ans, 40 bâtiments. Histoire(s) d'archi(s) en Occitanie » Samedi 18 octobre, 10h00 Médiathèque municipale

Gratuit.

2025-10-18T10:00:00 – 2025-10-18T12:30:00

Fin : 2025-10-18T10:00:00 – 2025-10-18T12:30:00

L’exposition qui retrace 40 ans d’architecture en Occitanie donnera l’occasion de revenir sur l’origine de la loi sur l’architecture de 1977 qui a créée notamment les CAUE, les évolutions de l’architecture depuis cette année-là, mais aussi de discuter et d’échanger sur des enjeux plus contemporains.

Avec Frédéric Poulle, géographe, Directeur du CAUE32, Conseil d’Architecture d’Urbanisme et d’Environnement du Gers

Médiathèque municipale Place Daste, 32140 Masseube

©CAUE Occitanie