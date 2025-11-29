Rencontre et lecture avec l’autrice Amandine Dhée Médiathèque Jean Lévy Lille

Rencontre et lecture avec l’autrice Amandine Dhée Samedi 29 novembre, 17h30 Médiathèque Jean Lévy Nord

Entrée libre

Début : 2025-11-29T17:30:00 – 2025-11-29T18:30:00

Fin : 2025-11-29T17:30:00 – 2025-11-29T18:30:00

Lecture musicale avec l’autrice Amandine Dhée. Voyage à travers deux de ses oeuvres, « Et puis ça fait bête d’être triste en maillot de bain » et « À mains nues ». Cette lecture à voix haute sera accompagnée au violoncelle par Timothée Couteau.

Une sélection de ses livres sera disponible à la bibliothèque.

Un voyage à travers deux de ses oeuvres, en musique

