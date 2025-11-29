Rencontre et lecture avec l’autrice Amandine Dhée Médiathèque Jean Lévy Lille
Rencontre et lecture avec l’autrice Amandine Dhée Médiathèque Jean Lévy Lille samedi 29 novembre 2025.
Rencontre et lecture avec l’autrice Amandine Dhée Samedi 29 novembre, 17h30 Médiathèque Jean Lévy Nord
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-11-29T17:30:00 – 2025-11-29T18:30:00
Fin : 2025-11-29T17:30:00 – 2025-11-29T18:30:00
Lecture musicale avec l’autrice Amandine Dhée. Voyage à travers deux de ses oeuvres, « Et puis ça fait bête d’être triste en maillot de bain » et « À mains nues ». Cette lecture à voix haute sera accompagnée au violoncelle par Timothée Couteau.
Une sélection de ses livres sera disponible à la bibliothèque.
Médiathèque Jean Lévy 32-34 Rue Edouard Delesalle, 59000 Lille Lille 59000 Lille-Centre Nord Hauts-de-France [{« lastProcessedAt »: « 2025-09-17T06:21:00.856Z », « data »: [{« eventDuration »: 60, « bookingContact »: « glagarde@mairie-lille.fr », « response »: {« passId »: 345404099, « isPending »: false, « addressId »: 263206}, « venueId »: 97185, « description »: « Lecture musicale avec lu2019autrice Amandine Dhu00e9e. Voyage u00e0 travers deux de ses oeuvres, « Et puis u00e7a fait bu00eate du2019u00eatre triste en maillot de bain » et « u00c0 mains nues ». Cette lecture u00e0 voix haute sera accompagnu00e9e au violoncelle par Timothu00e9e Couteau. nUne su00e9lection de ses livres sera disponible u00e0 la bibliothu00e8que. », « showType »: « PLURIDISCIPLINAIRE-OTHER », « bookingEmail »: « glagarde@mairie-lille.fr », « category »: « SPECTACLE_REPRESENTATION », « operation »: « create », « appliedAt »: « 2025-09-17T06:21:00.616Z », « duo »: true}, {« priceCategories »: [{« price »: 0, « label »: « Tarif unique », « id »: 0}], « response »: {« priceCategories »: [{« passId »: 1767073, « id »: 0}]}, « operation »: « create », « appliedAt »: « 2025-09-17T06:21:00.705Z »}, {« response »: {« dates »: [{« passId »: 389512814, « id »: 1}]}, « dates »: [{« quantity »: 5, « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1764433800000, « id »: 1}], « operation »: « create », « appliedAt »: « 2025-09-17T06:21:00.855Z »}], « service »: « passCulture », « type »: « link », « value »: « https://passculture.app/offre/345404099 »}]
Un voyage à travers deux de ses oeuvres, en musique
BmL