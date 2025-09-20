RENCONTRE ET MEDIATION Musée de la Photographie Charles Nègre Nice

RENCONTRE ET MEDIATION Musée de la Photographie Charles Nègre Nice samedi 20 septembre 2025.

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T11:30:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T15:30:00

Avec Jean-Vincent Vieux-Ingrassia, artiste photographe-écologue marin et Hervé Bonein, artiste plasticien, plongez dans l’intimité d’un monde souvent ignoré, celui des bords de plage. À travers des photographies sous-marines, cette rencontre-médiation explore la complexité du vivant, l’élégance inattendue de formes minuscules, et notre regard sur la nature. Entre fascination scientifique et émerveillement poétique, venez redécouvrir ce que signifie observer, ressentir et cohabiter avec le vivant marin côtier.

Musée de la Photographie Charles Nègre 1 Place Pierre Gautier 06300 Nice Nice 06300 Vieux Nice Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 97 13 42 20 https://museephotographie.nice.fr/ https://www.instagram.com/museephotonice/ Implanté au cœur du Vieux-Nice, c’est le seul musée consacré à la photographie dans les Alpes-Maritimes. Il propose des expositions temporaires monographiques ou collectives des plus grands noms de la photographie, ainsi que des thématiques présentant toutes les tendances, de la photographie ancienne à l’image numérique.

Après 16 ans passés dans les murs de l’Artistique, Boulevard Dubouchage, le Théâtre de la Photographie et de l’Image s’installe Place Pierre Gautier, dans une ancienne sous-station électrique et devient en 2016, le Musée de la Photographie Charles Nègre.

Le Musée est doté d’une galerie attenante consacrée à la création régionale photographique.

La sous-station Préfecture mise en service dans les années 30 pour l’alimentation électrique du quartier, permettait de transformer le courant alternatif à haute tension en courant continu à basse tension. De cette époque subsistent le caractère industriel de l’architecture et un ancien pont roulant. Tramway ligne 1 – arrêt « Opéra Vieille Ville »

Journées européennes du patrimoine 2025

© Jean-Vincent Vieux-Ingrassia