Rencontre et partage avec le Chef Jérémy COIRIER Saveurs d’octobre Restaurant Le Castel Marie-Louise La Baule-Escoublac
Rencontre et partage avec le Chef Jérémy COIRIER Saveurs d’octobre Restaurant Le Castel Marie-Louise La Baule-Escoublac lundi 27 octobre 2025.
Rencontre et partage avec le Chef Jérémy COIRIER Saveurs d’octobre
Restaurant Le Castel Marie-Louise 1 avenue Andrieu La Baule-Escoublac Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-27 14:00:00
fin : 2025-10-27 16:00:00
Date(s) :
2025-10-27
Dans le cadre des Saveurs d’octobre, nous vous proposons une rencontre avec le Chef Jérémy COIRIER du Restaurant Le Castel Marie-Louise.
Le concept
Réalisation d’une recette autour d’un produit phare de la Presqu’île. Moment de partage avec le Chef, en cuisine, qui vous apprendra à élaborer ce plat. Dégustation tous ensemble, dans la salle de restaurant.
Informations et réservation
Réservation obligatoire au 02 40 11 48 38. Maximum 8 personnes.
Mais les Saveurs d’octobre c’est quoi ? C’est un mois entier dédié à la gastronomie, aux produits locaux et au patrimoine culinaire ! C’est pour vous l’occasion de profiter pleinement de cette arrière-saison sur notre belle presqu’île guérandaise. .
Restaurant Le Castel Marie-Louise 1 avenue Andrieu La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 11 48 38
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Rencontre et partage avec le Chef Jérémy COIRIER Saveurs d’octobre La Baule-Escoublac a été mis à jour le 2025-09-17 par ADT44