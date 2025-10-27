Rencontre et partage avec le Chef Jérémy COIRIER Saveurs d’octobre Restaurant Le Castel Marie-Louise La Baule-Escoublac

Restaurant Le Castel Marie-Louise 1 avenue Andrieu La Baule-Escoublac Loire-Atlantique

Début : 2025-10-27 14:00:00

fin : 2025-10-27 16:00:00

2025-10-27

Dans le cadre des Saveurs d'octobre, nous vous proposons une rencontre avec le Chef Jérémy COIRIER du Restaurant Le Castel Marie-Louise.

Le concept

Réalisation d'une recette autour d'un produit phare de la Presqu'île. Moment de partage avec le Chef, en cuisine, qui vous apprendra à élaborer ce plat. Dégustation tous ensemble, dans la salle de restaurant.

Informations et réservation

Réservation obligatoire au 02 40 11 48 38. Maximum 8 personnes.

Mais les Saveurs d'octobre c'est quoi ? C'est un mois entier dédié à la gastronomie, aux produits locaux et au patrimoine culinaire ! C'est pour vous l'occasion de profiter pleinement de cette arrière-saison sur notre belle presqu'île guérandaise.

Restaurant Le Castel Marie-Louise 1 avenue Andrieu La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 11 48 38

